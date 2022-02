Kurstadt als Dialogort im Ukraine-Konflikt?

per Mail teilen

Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) hat den Beteiligten im Ukraine-Konflikt ein Dialogtreffen in der Kurstadt im Schwarzwald vorgeschlagen. Baden-Baden sei als Ort der europäischen Historie dafür bestens geeignet. Für erfolgreiche Verhandlungen spiele der Geist eines Ortes eine große Rolle - beispielsweise wurden dort die Vorgespräche für den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag geführt. Baden-Baden habe Städtepartnerschaften mit dem russischen Sotschi und Jalta auf der Halbinsel Krim. Russland hatte sich die ukrainische Halbinsel 2014 völkerrechtswidrig einverleibt. Man habe auf beiden Seiten Freunde, so Mergen. Europa sei zu klein für einen Krieg. Zugleich erinnerte Mergen an die große russische Tradition der Kurstadt.