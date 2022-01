Um die Zukunft des sanierungsbedürftigen Neuen Schlosses in Baden-Baden geht es heute in der Bauausschuss-Sitzung der Stadt. Thema ist eine mögliche Aufhebung des bestehenden Bebauungsplans. Die ursprünglichen Pläne der kuwaitischen Eigentümer, ein Luxushotel im Neuen Schloss zu installieren, wurden bisher nicht realisiert. Der Gemeinderat wird dann in seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag eine endgültige Entscheidung treffen. Ziel der Maßnahme ist, den Druck auf die Eigentümer zu erhöhen.