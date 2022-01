Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Verkehrsanbindung an Baden-Airpark wird neu geplant

Seit Jahren wird darüber diskutiert: Der Baden-Airpark soll schneller erreichbar sein und nicht mehr die umliegenden Dörfer belasten. Konkrete Gespräche darüber starten im März.

Die Verkehrsanbindung des Flughafens und seines Gewerbeparks in Rheinmünster ist ein Dauerthema. Vor allem die benachbarte Gemeinde Hügelsheim ist betroffen, weil sie einen großen Teil des Verkehrs von und zum Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ertragen muss. Bisher konnte noch keine Lösung für das Problem gefunden werden.

"Es ist mittlerweile eine unendliche Geschichte und wir wollen, dass diese Geschichte endlich wird. Mit einer guten Lösung."

Mit neuem Schwung soll es also in die Planungen gehen: Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) spricht in der Pressekonferenz von einem "Neustart" für das wiederaufgenommene Projekt. Mit einer Absichtserklärung wollen Vertreter aus der Landes- und Kommunalpolitik einen Grundstein legen, damit neue Konzepte und Empfehlungen für eine bessere Verkehrsanbindung an den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und den dazugehörigen Gewerbepark in Rheinmünster erarbeitet werden können.

Naturschutz und Entlastung der Kommunen

Für die Anbindung des Baden-Airparks ist eine neue Planung notwendig, nachdem die vom Landkreis Rastatt beantragte Ostanbindung des Baden-Airpark an die A5 aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht realisierbar war. Der Naturschutz und die Entlastung der Kommunen soll bei den zukünftigen Gesprächen im Mittelpunkt stehen.

„Der Geist am runden Tisch soll zielorientiert sein, damit man eine bestmögliche Variante für alle finden kann.“

Gespräche starten im März

An einem "runden Tisch" sollen sowohl politische Entscheidungsträger als auch Bürgerinitiativen und Vertreter von Naturschutzverbänden Platz nehmen. Mit dabei ist unter anderem der Rastatter Landrat Christian Dusch (CDU) und die Hügelsheimer Bürgermeisterin Kerstin Cee (CDU). Bis spätestens 2024 sollen alternative Lösungen gesucht werden, so Umweltminister Hermann.