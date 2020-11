per Mail teilen

Bad Wildbad rechnet am Wochenende mit einem großen Besucheransturm, weil die meisten Attraktionen wie auch Hotels und Restaurants danach für mindestens vier Wochen schließen. Mehr Sicherheitspersonal wird eingesetzt.

Bad Wildbad glänzt mit seinen touristischen Highlights wie zum Beispiel dem Baumwipfelpfad und der Hängebrücke. Die Attraktionen sind beliebt bei Touristen. Am bevorstehenden Wochenende rechnet zum Beispiel Tino Klein vom Baumwipfelpfad mit einem hohen Besucheraufkommen. Deshalb wir überall auf der Anlage nochmal auf den Sicherheitsabstand und das Maskentragen hingewiesen, wie er SWR-Reporter Peter Lauber erklärt hat:

Sicherheitsfirmen sollen für Ordnung sorgen

Ob im Kassenbereich, an den Stationen der Bergbahn oder an der Hängebrücke Wildline: Überall auf dem Bad Wildbader Sommerberg wird an diesem Wochenende nach Angaben der Stadtverwaltung zusätzliches Aufsichtspersonal eingesetzt, das auf die strenge Einhaltung der Coronaregeln achten soll. Zudem wird das Ordnungsamt den Verkehr regeln.

Es wird unglaublich viel los sein!" Stefanie Dickgiesser, Touristik Bad Wildbad

Zumachen, wenn es am schönsten ist

Die Tourismus-Chefin der Kurstadt erlebt derzeit "eine Achterbahn der Gefühle", wie sie sagt. Alles schien nach dem ersten Lockdown noch einmal gut zu werden. Doch ab Montag wird es wieder sehr, sehr ruhig werden in der Kurstadt. "Es ist eine sehr traurige Situation. Es trifft wie immer die falschen. Wir haben hier Outdoor-Erlebnisse, wo man den Sicherheitsabstand einhalten kann", sagt Stefanie Dickgiesser.

Bürgermeister Klaus Mack sagt: "Da müssen wir jetzt durch" und verweist als Alternative auf die Wanderwege um Bad Wildbad herum.