Ein Erdwall an einer Bundesstraße sorgt gerade für große Aufregung in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe). Der Bürgermeister hatte den Wall ohne Genehmigung errichten lassen. Die Erde dafür stammt auch noch von einer privaten Baustelle der Bürgermeistertochter, was für Kritiker in der Gemeinde mehr als ein Geschmäckle hat. Hat ein Bürgermeister hier sein Amt missbraucht? Es läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Andreas Fauth ist der Geschichte in Bad Schönborn nachgegangen. mehr...