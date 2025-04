Umstürzender Baum verfehlte knapp einen Gottesdienst im Freien

per Mail teilen

Während eines Gottesdienstes Anfang April im Kurpark in Gaggenau-Bad Rotenfels ist eine alte Roteiche plötzlich umgestürzt. Verletzt wurde - wie durch ein Wunder - niemand.

Nur ein paar wenige Meter weiter in die andere Richtung - und die alte Roteiche hätte die rund 150 Gläubigen beim Freiluftgottesdienst in Gaggenau-Bad Rotenfels (Kreis Rastatt) direkt getroffen. Während die einen von Zufall sprechen, glauben andere an eine Art Wunder kurz vor Ostern.

Der Baum fiel so, dass er nicht in die Menge fiel. Das war aus meiner Sicht eine Fügung, um nicht das Wort Wunder zu benutzen, aber es war schon gleich eines Wunders.

Der 6. April ist ein besonderer Tag für Pfarrer Heringklee. Es ist sein erster Freiluftgottesdienst in Gaggenau-Bad Rotenfels. Er arbeitet hier noch nicht lange. Aber auch sonst würde ihm dieser besondere Gottesdienst im Gedächtnis bleiben. Mitten in der Predigt sah er plötzlich Menschen aufspringen und schreien, erzählt Heringklee: "Ich hatte die wildesten Fantasien, ich dachte, ein Flugzeug würde abstürzen."

Teilnehmerin: "Es hat sich ein bisschen apokalyptisch angefühlt"

"Ein dumpfer Klang, Prasseln auf dem Dach der Konzertmuschel" - so beschreibt Frank Herm den Moment, als der Baum stürzte. Als Musiker stand er wie Pfarrer Heringklee unter dem Dach der Konzertmuschel. Vor ihnen auf dem Platz, umringt von vielen verschiedenen Bäumen rund 150 Gläubige. "Man kann nicht mehr viel denken", erinnert sich Frank Herm: "Da greifen Gott sei Dank Reflexe oder Instinkte und dann bin ich einfach aufgesprungen und gerannt."

Emilia Senger hat auch am Gottesdienst teilgenommen. Zuerst habe es so ausgesehen, als würde die alte Eiche direkt auf die Menschenmenge herabstürzen. "Es hat sich ein bisschen apokalyptisch angefühlt", erzählt die Gläubige. Wie durch Zauberhand habe der Baum dann aber die Richtung gewechselt und sei knapp neben der Gottesdienstbesucher auf zwei festinstalltierten Sitzbänken des Kurparks aufgeschlagen.

Eine Parkbank, die unter der umgestürtzen Eiche begraben wurde. SWR

Gott sei Dank war es nur ein Sachschaden und kein Personenschaden.

Zufall oder göttliche Fügung?

Nicht nur, dass der Baum nur wenige Meter neben der Menge eintraf, sondern, dass auf den Parkbänken sogar Menschen saßen, die den Baumsturz unversehrt überstanden haben, lässt wohl manchen der Gläubigen an ein Wunder glauben. Während die Parkbank unter dem Gewicht des Baums komplett zu Bruch ging, sei eine Frau, die auf dieser Bank saß, nur mit einem Schrecken davongekommen, erzählt Pfarrer Heringklee. "Stellen Sie sich einen Baum vor, der auf der Straße liegt, dazwischen sitzt ein Mensch auf einer Bank, zwischen Ästen und im Laub." Besucherin Emilia Senger glaubt an eine höhere Macht, die im Spiel war.

Man könnte es Zufall nennen, aber dass der Baum keinen Schaden angerichtet hat. Ich glaube, dass Gott da seine Hand im Spiel hatte und dass er die Menschen beschützt hat, die seinetwegen hier her kamen und diesen Gottesdienst gefeiert haben.

Dass nicht noch mehr Menschen bei den Parkbänken saßen oder standen - ob Zufall oder Fügung - hat vermutlich mit dem Wetter zu tun. Es sei kalt gewesen am Morgen des Gottesdienstes, weshalb es die Gläubigen ein paar Meter weiter, heraus aus dem Schatten der Eiche in die Sonne zog.

Wo die Eiche einschlug, können mittlerweile wieder Menschen stehen. Für den Ostermontagsgottesdienst halten Bierbänke statt der zerstörten Parkbänke her. SWR

In Bad Rotenfels bleiben Sachschäden und ein Schrecken

Frank Herm hatte sich an diesem Tag mit seinem Fahrrad auf den Weg zum Gottesdienst gemacht. Im Anhänger transportierte er seine Gitarre und einen Mikrofonständer. Sein heiß geliebtes Alurad wurde unter dem Baum begraben, so wie der Motorroller des Pfarrers. "Ein Schrotthändler freut sich vielleicht", scherzt Herm. Er sei hauptsächlich dankbar, dass das alles so glimpflich ausgegangen sei und keine Personen, sondern nur Dinge zu Schaden kamen.

Frank Herms Fahrrad mitsamt Anhänger überstand den Baumsturz nicht. SWR

Baumarbeiten für sicheren Gottesdienst im Freien

Dass ein so großer Baum in einem öffentlichen Park so plötzlich umstürzen kann, klingt unheimlich. Nach dem Fast-Unfall wurden die umliegenden Bäume im Kurpark Gaggenau-Bad Rotenfels auf Herz und Nieren geprüft.

Angefressene Stellen, Pilzbefall und Totholz wurden ausfindig gemacht und zurechtgeschnitten. Einige Bäume mussten ein paar Äste oder auch sogar ihre ganze Krone abtreten. So konnten Gläubige am Ostermontag beruhigt den Gottesdienst feiern. Auch Frank Herm war wieder vor Ort, allerdings nicht, ohne den ein oder anderen Baum mit kurzen Blicken nach oben zu inspizieren.