Dem Babykost-Hersteller Sunval droht an seinen Standorten in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) und Mannheim ein umfassender Personalabbau. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sind in beiden Werken rund 30 der insgesamt 200 Stellen bedroht. Die Gewerkschaft zeigt sich über die Pläne des Mutterkonzerns, des Deutschen Milchkontors verwundert, da Sunval schwarze Zahlen schreibe. Das Unternehmen produziert für Großkunden Babynahrung in Bioqualität.