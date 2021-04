Der Verteidigungsausschuss des Bundestags hat sich am Montag mit der Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr in Calw beschäftigt. Es ging um die Frage: Wer wusste was? Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erntete viel Kritik. mehr...