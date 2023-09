Die B500 ist zwischen Unterstmatt und dem Kurhaus Sand voll gesperrt. Wegen Sanierungsarbeiten muss die Strecke weiträumig umfahren werden und auch die Busse fahren eingeschränkt.

Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Schwarzwaldhochstraße werden sich ab Montag zwischen dem Kurhaus Sand und Unterstmatt neu orientieren müssen. Die B500 ist auf diesem Streckenabschnitt bis voraussichtlich Dezember voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt den Verkehr über Bühlertal.

Einschränkungen bei den Buslinien auf der Schwarzwaldhochstraße

Der neue Streckenverlauf betrifft auch die Regionalbusse auf der Schwarzwaldhochstraße. Ein vorläufiger Baustellenfahrplan gilt laut dem KVV bis Mitte November. Die Buslinie X45 wird ab dem 18. September die Haltestelle "Hundseck" nicht mehr anfahren können und bedient während der Sperrung nur die Haltestellen bis "Mummelsee". Grund dafür ist die längere Fahrzeit bis zur Haltestelle Mummelsee.

Neue Busfahrpläne für Hundseck und Mummelsee

Zum Hundseck kommen Fahrgäste regulär mit den Linien 263 und 264. Die Haltestelle "Mummelsee" Richtung Seibelseckle und zum Nationalparkzentrum "Ruhestein" wird von der Linie 400 angefahren, in die die Fahrgäste am Mummelsee umsteigen können. In Baden-Baden gelten die gewohnten Abfahrtszeiten. Über die Abfahrtszeiten in Unterstmatt und Mummelsee können sich Fahrgäste digital oder telefonisch beim KVV informieren. Die Sanierungsarbeiten an der B500 sind der Grund für die Vollsperrung.