B35 bleibt nach Lkw-Unfall länger gesperrt

Die B35 zwischen Knittlingen und Maulbronn (Enzkreis) bleibt nach dem Lkw-Unfall am Montag vorerst weiter gesperrt. Am Montagabend waren Experten vom Regierungspräsidium Karlsruhe vor Ort. Der Lkw war in den Graben gefahren und hatte dabei größere Mengen seiner Ladung auf die Fahrbahn gekippt. Um weitere Unfälle zu verhindern, bleibt der 1,5 Kilometer lange Abschnitte bis Mitte November voll gesperrt, so das Regierungspräsidium Karlsruhe am Dienstag. Eine Umleitung ist inzwischen eingerichtet. Die gesamte B35-Baustelle zwischen Knittlingen und Lienzingen soll dann Ende November/Anfang Dezember fertiggestellt werden.