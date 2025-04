33-Jähriger stirbt bei Unfall auf B35 bei Maulbronn

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B35 bei Maulbronn im Enzkreis ist ein 33-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die B35 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Ein 33-Jähriger ist nach einem Unfall auf der B35 bei Maulbronn im Enzkreis gestorben. Laut Polizei geriet er gegen 7 Uhr mit seinem Auto in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Lkw zusammen. Der Mann sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, so die Polizei. Der 63-jährige Fahrer des LKW wurde leicht verletzt.

B35 bei Maulbronn zur Bergung gesperrt

B35 ist wegen der Bergung an der Unfallstelle noch voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat angeordnet, dass ein Gutachter hinzugezogen wird. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro.