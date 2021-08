per Mail teilen

Nach einem Unfall mit einem Getränkelaster ist die Bundestraße 35 bei Knittlingen bis in den Abend voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist der mit Mineralwasser beladene Lastwagen am Nachmittag in Fahrtrichtung Stuttgart auf den Seitenstreifen gerutscht und umgestürzt. Weil die Ladung aufwendig geborgen werden muss, rechnet die Polizei mit einer Dauer der Sperrung bis gegen 22 Uhr.