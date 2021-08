per Mail teilen

Verkehrsteilnehmer in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) müssen sich ab heute auf Behinderungen einstellen. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt hat, wird die B293 im Ortsteil Berghausen im Zuge der seit Mai laufenden Sanierung voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt von der Einmündung der Kreisstraße 3541 bis zum Ortsausgang Richtung Jöhlingen. Anwohner im Baustellenbereich können ihre Häuser nur zu Fuß erreichen. Für Einsätze von Rettungsdiensten gibt es nach Angaben des Regierungspräsidiums ein Notfallkonzept. Der Verkehr in Richtung Bretten beziehungsweise Karlsruhe wird weiträumig umgeleitet. Die Arbeiten im Ortsteil Berghausen dauern voraussichtlich bis 20.September. Die rund 4.3 Millionen Euro teure Gesamtsanierung der B293 und B10 in Pfinztal soll im Dezember abgeschlossen sein.