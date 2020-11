per Mail teilen

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft AVG und das Karlsruher Institut für Technologie KIT haben am Freitag mit einer Mess-Bahn Fahrten im Karlsruher Stadtbahntunnel durchgeführt. Die dadurch gewonnenen Daten sollen dabei helfen, die Bahn-Infrastruktur und den Betrieb selbst zu verbessern. Mit den Ergebnissen kann zum Beispiel der Zustand der Schienen besser bewertet und diese so frühzeitig ausgetauscht werden, so die AVG. Für die Messungen kommt eine speziell vom KIT ausgerüstete Bahn zum Einsatz.