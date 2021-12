AVG plant Hofladentram mit regionalen Produkten

per Mail teilen

Die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft könnten in Zukunft zum mobilen Hofladen werden. Gemeinsam mit der Hochschule Offenburg und landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region hat die AVG dazu ein Projekt gestartet. In ausgemusterten Stadtbahnen sollen hochwertige, regional erzeugte Produkte von Haltestelle zu Haltestelle rollen. Die Idee dazu hatten Studierende aus Offenburg. Entlang der AVG-Strecke Pfinztal, Karlsruhe, Albtal sollen mehrere Verkaufshaltestellen für einen Probebetrieb festgelegt werden. Die sogenannte "Hofladentram" soll dort für eine bestimmte Zeit halten und den Menschen so den Einkauf ermöglichen. Auch Online-Bestellungen soll es geben, die dann abholbereit vorbereitet werden. Landwirte sollen durch das Projekt mehr Kunden erreichen.