122,95 Millionen Euro. So viel. Und keinen Cent mehr sollte der Neubau des Karlsruher Wildparkstadions kosten. Diese Grundsatzentscheidung hat der Gemeinderat vor fast genau zwei Jahren getroffen. Und jetzt? Wird einerseits kräftig gebaut aber es wird doch teurer. Von „möglicherweise 10 bis 30 Millionen mehr“ spricht die Stadt in einer Mitteilung. Und sie nennt verschiedene Gründe: von der allgemeinen Baupreissteigerung bis zum Brandschutz. Mathias Zurawski, der Gemeinderat hatte dem Projekt einen Kostendeckel verpasst gemacht. Was sagen die großen Fraktionen denn jetzt? Sie sind alle zerknirscht, die Grünen als größte Fraktion im Gemeinderat sind sauer, „man hätte es besser wissen müssen“, sagt Fraktionssprecher Aljoscha Löffler. Die allgemein steigenden Baukosten wurden von der Stadt als ein Grund für die Kostensteigerungen genannt. 1 Natürlich wolle man das Stadion nicht als Bauruine stehen lassen, sagt auch die SPD. Im Nachhinein sei man immer schlauer, so der Fraktionsvorsitzende Parsa Marvi. Beide fordern, dass Einsparpotentiale ausgeschöpft werden, um die drohenden Mehrkosten einigermaßen ausgleichen zu können. Die CDU kritisiert nicht nur die drohenden Mehrkosten, sondern die Informationspolitik von SPD- Oberbürgermister Mentrup. Hinter den einzelnen Posten müsse man Preisschilder anbringen, um genau zu wissen, um was es geht, so Fraktionschef Tilmann Pfannkuch. Aber wenn es wichtige Gründe gibt, werde man die zusätzliche Finanzspritze ebenfalls mittragen. Werfen wir nochmal einen genauen Blick auf die Mehrkosten: wo genau entstehen sie und: gibt es auch Einsparpotential? Zum einen sind das die schon genannten allgemeinen Baukosten, die stärker als vorgesehen steigen. Andere Dinge betreffen die Infrastruktur, also den Teil, für den die Stadt als Bauherrin tatsächlich alleine verantwortlich ist. Der Brandschutz etwa oder auch Entwässerung werden teurer. Und drittens geht es um die Ausstattung. Jetzt sollten Klappsitze ins neue Stadion. Das sind Sonderwünsche, die der KSC alleine tragen muss, sagen SPD und Grüne. Die Sitze sind aber so teuer, dass sie jetzt möglicherweise schon wieder vom Tisch sind. Mehrkosten entstehen mit großer Wahrscheinlichkeit. Der Gemeinderat muss einer weiteren Geldspritze zustimmen. Wie geht die Diskussion jetzt weiter? Zunächst mal geht es darum, die Fraktionen wirklich ausführlich über den Hintergrund der Koststeigerung zu informieren. Im Mai wird möglicherweise in der Sitzung des Gemeinderats schon über eine Finanzspritze entschieden. Auf der anderen Seite werden Einsparunmöglichkeiten gesucht. Tatsächlich gab es ja Fälle bei den Vorarbeiten für den jetzt laufenden Stadionneubau, da hatte man Arbeiten vergeben, und die waren letztlich deutlich günstiger als geplant. Das ist nur eine Hoffnung und die Grünen fühlen sich wieder bestätigt: sie waren immer schon gegen diese große Lösung für den Stadionneubau: 2