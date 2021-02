Norbert Becker war viele Jahre lang der wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage KABS. Seit einigen Tagen ist er im Ruhestand und plant seine weitere wissenschaftliche Zukunft.

"Ich bewundere die Schnake", sagt Norbert Becker. Vor 44 Jahren wurde die KABS, die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage am Oberrhein begründet. Norbert Becker war bis vor kurzem ihr wissenschaftlicher Direktor, der Mann, der die Bekämpfung der Stechmücken mit dem biologischen Wirkstoff BTI entwickelt und optimiert hat.

Schnaken als Beispiel der Evolution

Die Biologie der Rheinschnake fasziniert den scheidenden Direktor seit seinem Studium an der Universität Heidelberg. Wie die fünf Millimeter großen Tiere die optimale Eiablageplätze finden, damit sie bei Hochwasser schlüpfen können, wie sie ihren Wirt für die Blutmahlzeit finden, wenn man mit Schnaken arbeitet spürt man förmlich die Evolution, sagt der Herr der Fliegen im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Norbert Becker ist nicht nur am Rhein aktiv. Er hat in Afrika geholfen Malaria zu bekämpfen, er hält in den nächsten Wochen Vorlesungen in Indien zur Stechmückenbekämpfung, er berät die Weltgesundheitsorganisation WHO zu diesem Thema und er ist Gründungspräsident der World Mosquito Control Association.

Erforschung der Tigermücke

Seit einigen Wochen ist Norbert Becker im Ruhestand. Doch als Wissenschaftler hört man eigentlich nie auf zu arbeiten, sagt er, deshalb wird er sich in Zukunft auf die Erforschung der Tigermücke und der Übertragungswege der Viren durch Stechmücken konzentrieren.

