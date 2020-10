Am Freitagabend ist der Global Game Jam an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe gestartet. Das ist eine weltweite Computerspiele- und Programmierveranstaltung, bei der innerhalb von 48 Stunden neue Videospiele zu einem vorgegebenen Thema entstehen. Felix Dräger war vor Ort, als die Teilnehmer das Thema bekommen haben und sich in die Spieleentwicklung gestürzt haben.