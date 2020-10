Wer in Deutschland als Fliesenleger oder Raumausstatter einen Handwerksbetrieb gründen will, konnte das als Geselle in den letzten Jahren einfach tun. 2004 wurde insgesamt 53 Gewerken die sogenannte Meisterpflicht abgeschafft. Jetzt wird sie teilweise wieder eingeführt. Was die Handwerker mit und ohne Meisterbrief davon halten, das hat SWR-Reporterin Dorothee Seinsoth zusammengefasst.