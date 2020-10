In jedem Bergwerk ist sie zu finden und in jedem Tunnel. In irgendeiner Nische wacht sie über die Arbeiten und sorgt dafür, dass nichts passiert. Die Heilige Barbara gilt in der katholischen Tradition als die Schutzpatronin der Bergleute und Mineure. Immer am 4. Dezember wird der Schutzheiligen gedacht. Und deswegen fand heute auch auf der Baustelle des neuen Westtangenten-Tunnels in Pforzheim eine Barabarafeier statt. SWR-Reporter Peter Lauber war dabei.