Ein Roboter, der Erdbeeren erntet, ist eines der Highlights in der Messe Karlsruhe. Fast 500 Aussteller zeigen Neuheiten für die Produktion und Vermarktung in der Landwirtschaft.

Ein grün-schwarzer Kasten mit einem Roboterarm und Erdbeerschalen vorne auf der Ladefläche - so sieht er aus, der Erdbeer-Ernte-Roboter der Firma Octinion aus Belgien. Einsetzbar ist er nicht auf freiem Feld, sondern nur in Gewächshäusern, in denen auf Stellagen in über einem Meter Höhe die Beeren hängen.

Der Ernte-Roboter könne die Beeren mithilfe von Kameras und Sensoren auch gleich nach Größe und Reife sortieren, so der Hersteller. Ein weicher Überzug sorge dafür, dass die Erdbeeren schonend gepflückt werden. Allerdings ist das Gerät noch nicht ganz ausgereift - in etwa einem Jahr soll es nach Angaben von Octinion soweit sein. Über den Preis schweigt sich das Unternehmen noch aus.

Uni Hohenheim sieht Zukunft in Ernte-Robotern

Auch an der Universität Hohenheim befasst man sich schon lange mit dem Thema Ernte-Roboter. Allerdings sei es nicht einfach, die perfekten Geräte zu entwickeln, meint David Reiser vom Institut für Agrartechnik. Er ist aber überzeugt davon, dass Roboter die Zukunft in der Landwirtschaft in Deutschland sind.