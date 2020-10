Prof. Dr. Holger Hanselka ist seit 2013 Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie, (KIT). Er leitet eine der größten europäischen Wissenschaftseinrichtungen mit über 9.000 Beschäftigten und 25.000 Studierenden.

Holger Hanselka ist in Osterrode im Harz aufgewachsen. Schon früh hat er sich für Technik interessiert, für Lego und Märklin. Diese Begeisterung hat ihn zum Maschinenbau-Studium an der TU Clausthal geführt. Sein Vater war Lehrer und auch Holger Hanselka wollte gerne mit jungen Menschen arbeiten, wollte aber nie Lehrer werden. Da blieb dann nur der Professor übrig.

"Mein Job ist es, für unsere Wissenschaftler die besten Arbeitsbedingungen zu schaffen". KIT-Präsident Holger Hanselka im Sonntagsspaziergang

Zehn Jahre arbeitete er am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, dann ging er nach Magdeburg und Darmstadt, bevor ihn 2013 der Ruf nach Karlsruhe ereilte. Er wurde Präsident einer der größten Wissenschaftseinrichtungen Europas, des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

Im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg erzählt Holger Hanselka, warum er schon früh das Labor und die Maschinenhalle mit dem Wissenschafts-Management getauscht hat. Er will etwas bewirken und bewegen. Heute ist er Vizepräsident der Deutschen Helmholtz-Gemeinschaft und berät die Bundesregierung in Energie-Fragen.

Die Fusion ist weitgehend vollzogen

Und er arbeitet daran, die Fusion des früheren Forschungszentrums Karlsruhe mit der Technischen Universität Karlsruhe zu vollenden. In weiten Teilen sei die Fusion erfolgreich vollzogen, so Holger Hanselka. Was noch fehle, sei die Administration. Derzeit bekommt das KIT Geld vom Bund für Bundesaufgaben und Geld vom Land für Landesaufgaben. Diese Hürde will er in seiner zweiten Amtszeit beseitigen, dann sei die Fusion abgeschlossen.