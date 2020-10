No Science - no Future! Unter diesem Motto demonstrierten am Mittwoch Studierende und Professoren in ganz Baden-Württemberg. Sie fordern 100 Millionen Euro pro Jahr mehr für Bildung und für die marode Infrastruktur, denn viele Gebäude der Universitäten sind dringend sanierungsbedürftig. Auch rund 100 Karlsruher Studierende mehrerer Hochschulen haben sich auf dem Schlossplatz in Karlsruhe versammelt, um mehr Geld zu fordern.