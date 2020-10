Zum achten Mal gab es am Donnerstagabend im Lichthof der Badischen Versicherungen in Karlsruhe den SWR4 Kabarett-Gipfel. Das waren zwei Stunden Satire, Unterhaltung und 4.000 Euro für den guten Zweck.

Rund 400 Besucher sind am Donnerstagabend zum Badischen Kabarett-Gipfel in den Lichthof der Badischen Versicherungen (BGV) gekommen. Aber eigentlich war es dieses Mal ein badisch-schwäbischer Kabarett-Gipfel. Zu Beginn des Abends kündigte Moderator Johannes Stier Auszüge der badischen Komödie "Tatort – so isch's wore!" von Harald Hurst an, die derzeit am Karlsruher Sandkorn-Theater in Karlsruhe läuft.

Beim Kabarett-Gipfel war auch das Musik-Trio Berta Epple, die Preisträger des diesjährigen Kleinkunstpreises. Sie präsentierten ihr Programm "Die Rente ist sicher".

4.000 Euro für die Herzenssache

Veranstaltet wird der Kabarett-Gipfel von SWR4 Baden-Württemberg und BGV Badische Versicherungen. Bei der Veranstaltung ging es auch um die gute Sache: Für die Herzenssache, die Kinderhilfsaktion des SWR gab es einen Scheck in Höhe von 4.000 Euro. Das Geld fließt in ein Projekt in Karlsruhe, erklärte Sandra Filzinger von der Herzenssache. "Das ist ein Wohnheim für Babys, Kleinkinder und Jugendliche, die mehrfach behindert sind und dort ein neues Zuhause finden." In diesem Jahr wird es dafür einen Neubau geben.