In Ettlingen hat gestern(22.10.) der Karlsruher Präventionstag zum zehnten Mal stattgefunden. Organisiert wird er jedes Jahr vom Landkreis und der Stadt Karlsruhe, sowie dem Polizeipräsidium Karlsruhe mit dem Zweck, Gewalt in allen ihren Formen zu verhindern. Aus diesem Grund kamen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Lehrkräfte und Mitarbeiter von Behörden zusammen, diesmal war das Motto „Medien. Demokratie. Kompetenz.“. Julian Burmeister war mit dabei: