Wenn ein Wald genügend Wasser hat, dann ist es der Auwald entlang des Rheins. Denn der kann normalerweise im Wasser baden. Doch was ist in diesem Sommer schon normal? Es ist so trocken, dass man inzwischen auch im Auwald von Trockenheit spricht. Und nicht nur das: Dem Auwald geht es im Sommer 2022 auch so richtig schlecht.