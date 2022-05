Isabel Gotovac arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Isabel Gotovac SWR

Isabel Gotovac arbeitet für das Studio Karlsruhe - als Reporterin für Radio und Fernsehen, in den Nachrichten und als Online-Redakteurin. Seit 2009 ist sie beim Südwestrundfunk, 2014 absolvierte sie dort ein journalistisches Volontariat. und war bereits an den Standorten Baden-Baden, Mannheim und Stuttgart. Zwischendrin ist sie als Reporterin zeitweise immer mal wieder als Vertretung für die Auslandskorrespondenten in den ARD-Studios Istanbul und Kairo.

Heimat

Karlsruhe

Mein Antrieb

Menschen und ihre Geschichten zu hören und sie hör-, seh- und lesbar ins Radio, Fernsehen und Internet zu bringen.

Journalistisch prägend für mich war

Da gibt es nicht das eine Erlebnis. Vielmehr gibt es für mich ein treffendes Zitat der leider schon viel zu früh verstorbenen Kriegsfotografin Anja Niedringhaus, das mir aus der Seele spricht: "Wenn ich es nicht zeige, dann wird es nicht bekannt."

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Unvergesslich bleibt ein Interview mit dem türkischen Journalisten Aydin Engin im Februar 2022 in Istanbul hoch über dem Taksim-Platz. Der 81-Jährige musste erfahren, was es heißt in den Augen des türkischen Staatspräsidenten ein Terrorist zu sein: als Journalist für die regierungskritische Zeitung "Cumhuriyet" wurde er zusammen mit anderen Kollegen wegen des Vorwurfs der Terror-Propaganda angeklagt. Immer wieder saß Engin im Gefängnis. Bewegend war sein Leben, von dem er erzählte. Von seinem Exil in Frankfurt, wo er zusammen mit Joschka Fischer als Taxifahrer arbeitete. Zuletzt war er freiem Fuß, hatte aber er eine Ausreisesperre. Auf meine Frage, was er sich von einer neuen Regierung wünscht, antwortete er: "ich hoffe, dass meine Ausreisesperre aufgehoben wird und ich endlich mein Enkelkind in Kanada besuchen kann." Dieser Wunsch wurde ihm verwehrt. Nur wenige Wochen nach unserem Interview starb Aydin Engin überraschend.