per Mail teilen

Patrisha Walters arbeitet als Journalistin bei SWR Aktuell im Regionalstudio Karlsruhe.

Patrisha Walters ist Redakteurin und Reporterin bei SWR Aktuell im Studio Karlsruhe. Sie ist für Online, Radio und Fernsehen im Einsatz und berichtet über aktuelle Themen aus dem Raum Karlsruhe.

Heimat

Erst Südhessen, dann die Pfalz und jetzt gehört auch Karlsruhe zu den Orten, die ich Zuhause nenne.

Ihr Antrieb

Nachrichten für alle machen! Darüber zu berichten, was die Menschen bewegt und dabei spannende Geschichten, Menschen und Perspektiven kennenlernen.

Als Journalistin hatte ich diesen unvergesslichen Moment

Unvergessliche Momente gibt es viele. Sicher prägend war mein erstes Praktikum in einer Nachrichtenredaktion. Es war ein recht entspannter Tag, bis ganz viele Eilmeldungen eintrafen: Auf einer Brücke in London sei geschossen worden. Es hat mich unglaublich beeindruckt, wie plötzlich eine Hand in die andere gegriffen hat, Informationen geprüft wurden und ziemlich schnell ein Nachrichtenbeitrag entstanden ist, der viele Menschen informieren konnte. Danach dachte ich mir: Das möchte ich auch machen!

E-Mail an Studio Karlsruhe