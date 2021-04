Mitglieder der Auto-Tuning-Szene haben die Pforzheimer Polizei in der Nacht zum Sonntag beschäftigt. Sie hat fast 150 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 24 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, zwei Fahrer hatten keinen Führerschein, acht waren in der Stadt zu schnell unterwegs. Zwischen 20 und 1 Uhr trafen sich die Autoposer gleich an mehreren Stellen der Stadt. Zuvor war in den sozialen Medien zu einer Art Schnitzeljagd eingeladen worden. Die Polizei versuchte in einem mehrstündigen Einsatz mit 29 Beamten die Lage unter Kontrolle zu bringen und die Treffen zu beenden. Sie erteilte für den Turnplatz nahe der Enz einen Platzverweis, dort kamen allein rund 130 Fahrzeuge zusammen. Später am Abend wurden noch mehrere kleinere Gruppen an verschiedenen Orten in Pforzheim überprüft.