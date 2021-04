Das Forschungsprojekt zu sogenannten EVA-Shuttlebussen in Karlsruhe geht in eine neue Phase. Ab Mittwoch können erstmals Fahrgäste die selbstfahrenden Busse nutzen.

Corona, technische Probleme, ein Unfall während einer Übungsfahrt und schwierige Zulassungsvoraussetzungen hatten das Pilotprojekt im Karlsruher Stadtteil Dammerstock immer wieder verzögert. Bisher konnten die Wissenschaftler des Forschungszentrums Informatik (FZI) und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) den Betrieb nicht wie geplant mit Fahrgästen testen. Das soll nun in den kommenden Wochen geschehen.

Neue Mobilität von und bis zur Haustür

Die selbstfahrenden, elektrischen Minibusse, die EVA-Shuttles haben sechs Sitz- und vier Stehplätze und sind bis zu 20 Stundenkilometer schnell. Sie sollen von Fahrgästen für die letzten Meter beispielsweise zwischen Wohnung und Straßenbahnhaltestelle genutzt werden. Die Projektlaufzeit ist zunächst bis 30. Juni befristet, solange können Fahrgäste das neue Mobilitätskonzept testen.

EVA: elektrisch, vernetzt, automatisiert

Die EVA-Shuttle bringen als autonom fahrende, emissionsfreie Minibusse ihre Fahrgäste nach Bedarf bequem von A nach B. Das Besondere dabei: Die Fahrzeuge bewegen sich frei im regulären Straßenverkehr, agieren dort selbstständig und reagieren auf Fußgänger, Radfahrer und motorisierte Verkehrsmittel.

Bestellt wird nach Bedarf

Die Bestellung erfolgt on-demand via App "eva-shuttle“ von ioki. In dieser Konstellation ist das bisher einzigartig in Deutschland. Die drei Fahrzeuge mit den Namen "Ella“, "Vera“ und "Anna“ sind im Rahmen von EVA-Shuttle (EVA = elektrisch, vernetzt, automatisiert) nach einer intensiven Erprobungszeit in der letzten Projektphase nun in den Publikumsverkehr gestartet.