In Karlsruhe ist am Freitag ein automatisiert fahrender Shuttlebus gegen ein parkendes Auto gefahren. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bestätigte auf Anfrage des SWR, dass es sich bei dem Shuttle um eines der neuen Fahrzeuge handelt, die derzeit in den Stadtteilen Weiherfeld und Dammerstock getestet werden. Dabei sind sogenannte Sicherheitsfahrer an Bord, weil komplett autonomes Fahren in Deutschland bislang nicht erlaubt ist. Die Shuttles sollen ab März für den Publikumsverkehr eingesetzt werden. Der KVV will den Unfall analysieren, die Testfahrten sollen kommende Woche fortgesetzt werden.