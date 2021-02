Auch an diesem Wochenende gibt es mehrere Kundgebungen gegen die Corona-Beschränkungen. Die größte Veranstaltung ist ein Autokorso am Sonntag zwischen Rheinstetten und Karlsruhe.

Für den Autokorso hat der Organisator, Sprecher einer Rheinstettener Initiative, die sich für den Erhalt der Grundrechte einsetzt, mindestens 300 Fahrzeuge und etwa 1.000 Teilnehmer angemeldet. Laut Karlsruher Polizei könnten es aber deutlich mehr Fahrzeuge werden - ein Polizeieinsatz mittlerer Größe sei geplant.

Autokorso über die B36 nach Karlsruhe

Am Sonntag ist ab 13 Uhr eine Kundgebung an der Messe in Rheinstetten geplant, um 14 Uhr fährt der Konvoi in 50er Verbänden über die B36 nach Karlsruhe, durch die Innenstadt, am Bundesverfassungsgericht vorbei und wieder zurück. Verkehrsbeeinträchtigungen werden nicht ausbleiben, so die Polizei, unter anderem müssten größere Kreuzungen zeitweise gesperrt werden, um den Autokorso passieren zu lassen.

Die Veranstalter betonen, dass sie mit friedlichen Mitteln für die Grundrechte kämpfen wollen und sich an die Vorschriften halten.

Kleinere Demos in Pforzheim und Ottersweier

Kleinere Demos gibt es in Pforzheim und Ottersweier. In Pforzheim werden am Samstagnachmittag wie schon an den vergangenen Wochenenden etwa 100 Demonstranten erwartet. Auch in Ottersweier gab es schon mehrere Kundgebungen, am Sonntag werden etwa 200 Menschen erwartet, die gegen die aktuellen Einschränkungen sind. Bei einer ebenfalls angekündigten Gegendemonstration rechnet man laut Ordnungsamt Bühl mit 50 bis 100 Teilnehmern.