per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B10 in Pforzheim am Mittwochabend ist eine Frau verletzt worden. Der Wagen der 27-Jährigen habe sich bei einer Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto überschlagen und sei dann auf dem Dach liegengeblieben. Wie die Polizei mitteilte, habe die Frau unter Einfluss von Alkohol und vermutlich anderer berauschender Mittel gestanden. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher und entnahm eine Blutprobe.