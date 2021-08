per Mail teilen

Eine 22-jährige Frau aus Pforzheim hat am Mittwochabend durch Zufall ihr Auto wiedergefunden, das ihr am Samstag durch Unbekannte gestohlen worden war. Sie beobachtete vier Jugendliche, die damit in Pforzheim unterwegs waren, und alarmierte die Polizei. Eine Streife konnte die Jugendlichen einfangen und das Auto beschlagnahmen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis hat und unter Drogeneinfluss stand.