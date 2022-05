Bei einer Verkehrskontrolle ist am Sonntagnachmittag in Sinzheim (Kreis Rastatt) ein Polizist leicht verletzt worden. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte plötzlich Gas gegeben, während sie kontrolliert wurde. Ein Beamter konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Auch der Streifenwagen wurde beschädigt. Die Frau wurde nach kurzer Flucht gefasst. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.