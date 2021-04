per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B500 bei Iffezheim ist eine junge Autofahrerin am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sie mehrere vor ihr fahrende LKW überholt. Beim Wiedereinscheren kam es zum Kontakt, so dass ihr Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von einem Laster erfasst wurde. Die Bundesstraße war gut zwei Stunden gesperrt. In Richtung Frankreich bildete sich ein LKW-Rückstau bis zur Autobahn A5.