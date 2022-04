Autofahrerin überschlägt sich mehrfach und wird schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Maulbronn am Donnerstagnachmittag ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 61-Jährige auf der B35 aus Richtung Knittlingen kommend in Richtung Vaihingen an der Enz. Auf Höhe Maulbronn geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern, dabei wurde der Wagen auf eine abschüssige Wiese katapultiert, überschlug sich und kam an einem Holzstapel zum Stillstand. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.