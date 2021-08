per Mail teilen

Eine 76-jährige Autofahrerin ist am Montag in Pforzheim aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen. Die Straße war für rund eine Stunde gesperrt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.