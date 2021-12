Autofahrer bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen A8 und Wurmberg im Enzkreis ist am frühen Sonntagmorgen ein 54 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Offenbar hatte ein anderer Autofahrer sein Pannenfahrzeug am Straßenrand übersehen. Laut Polizei prallte der Unfallwagen mit großer Wucht von hinten auf das stehende Fahrzeug. Tragischerweise stand in dem Moment der 54-Jährige genau hinter seinem Wagen, um etwas aus dem Kofferraum zu nehmen. Er wurde vom Unfallwagen erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich morgens um 2 Uhr früh. Laut Polizei hatte das Pannenfahrzeug sein Warnblinklicht eingeschaltet. Vor dem Pannenfahrzeug stand zum Unfallzeitpunkt ein weiterer Wagen, dessen Fahrer angeboten hatte, das liegengebliebene Auto abzuschleppen.