Ein betrunkener Autofahrer ist am Wochenende in Pforzheim an einer Ampel eingeschlafen. Die Polizei weckte ihn, als er bei Grünlicht nicht losfuhr. Dabei stellen sie bei einem Alkohltest rund 1,0 Promille fest. Der 31-jährige Autofahrer musste den Führerschein abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen