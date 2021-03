Ein Autofahrer ist am Samstagabend mit seinem Fahrzeug auf der A8 gegen die Leitplanke gerast und von dieser zurück gegen die Betonleitwand geschleudert worden. Laut Polizei entstand am Auto und an der Leitplanke Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die A8 musste in Höhe der Autobahnausfahrt Pforzheim-West in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzfristig gesperrt werden.