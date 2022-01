per Mail teilen

Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist in Bretten (Landkreis Karlsruhe) gegen einen mobilen Blitzer gefahren. Durch den schanzenartigen Aufbau des Blitzers hat sich sein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Das Auto konnte nur deshalb auf den Blitzer auffahren und umkippen, weil der Autofahrer laut Polizei verbotenerweise in falscher Richtung in eine Einbahnstraße gefahren ist, wo der Blitzer stand. Verletzt wurde der Senior nicht, der Schaden beträgt rund 7.000 Euro.