Schwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B36 bei Karlsruhe-Grünwinkel zugezogen. Der 64-Jährige war am Donnerstagnachmittag aus unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend überschlug sich sein Pkw. Das Unfallopfer wurde in eine Klinik eingeliefert. Wegen der Bergungsarbeiten kam es auf der B36 im beginnenden Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen.