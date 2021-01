Bei einem illegalen Autorennen auf der B10 bei Niefern-Öschelbronn ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte sich der 29-Jährige offenbar von einem anderen Autofahrer provoziert gefühlt. So entstand ein spontanes Rennen, in dessen Verlauf der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und in eine Leitplanke krachte. Der andere Wagen fuhr einfach weiter, auch der verletzte Autofahrer versuchte von der Unfallstelle zu flüchten, was jedoch von Zeugen verhindert wurde. Der 29-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert. Nach Polizeiangaben stellte sich heraus, dass der Mann mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war. Zudem soll er vorher Drogen konsumiert haben.