per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Neuenbürg (Enzkreis) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann aus noch unbekanntem Grund mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.