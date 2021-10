In Pforzheim hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der an einer Ampel eingeschlafen war. Die Beamten warteten zunächst bei „Rot“ in ihrem Streifenwagen hinter dem Wagen des Mannes. Als die Ampel grün zeigte, fuhr der 24-Jährige allerdings nicht los und reagierte auch nicht auf das Hupen der Polizisten. Diese bemerkten, dass der Autofahrer bei laufendem Motor hinter dem Steuer schlief. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.