In Rastatt haben Unbekannte auf einem frei zugänglichen Firmengelände zwei Sportwagen der italienischen Automarke Maserati gestohlen. Ob es sich um Neuwagen oder Gebrauchtwagen von Privatpersonen handelt, konnte die Polizei nicht sagen. Wie die Täter die Sportwagen in der Nacht zu Mittwoch stehlen konnten, ist ebenfalls noch unklar. Die Polizei ermittelt und schätzt, dass ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden ist.