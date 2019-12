per Mail teilen

Nach einer Reihe von Bränden in Pforzheim und drei Orten im Enzkreis hat die Polizei einen 24-Jährigen festgenommen. Neben zahlreichen Autos war auch ein Haus vom Feuer beschädigt worden.

Nach einer Brandserie im Raum Pforzheim hat die Polizei einen 24 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sitzt der Mann seit Samstag in Untersuchungshaft. Die Beamten hatten ihn am Freitag in der Nähe seiner Wohnung aufgegriffen.

15 Fahrzeuge wurden zwischen dem 26. November und 3. Dezember in Pforzheim und den umliegenden Gemeinden Neuenbürg, Remchingen-Singen und Kämpfelbach-Ersingen (Enzkreis) angezündet. Auf fünf weitere Autos hatte das Feuer übergegriffen. Dabei wurde auch ein Haus beschädigt. Laut Polizei sei insgesamt ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brände hatte die Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe mit 20 Polizisten eingerichtet.

Ein oder mehrere Täter?

Der 24-Jährige äußerte sich laut Polizei zunächst nicht zu den Vorwürfen. Ob es sich um einen Einzeltäter handele, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Augenzeugen hatten bei einem der Brände von zwei Personen berichtet, die davonrannten.