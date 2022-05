per Mail teilen

Im Rastatter Gemeinderat geht es am Montag unter anderem um den geplanten Ausbau der Autobahnanschlussstelle Rastatt Nord an der A5. Das Karlsruher Regierungspräsidium wird in der Sitzung über den Stand der Planungen informieren. Wegen des seit Jahren steigenden Verkehrsaufkommens ist vorgesehen, die Anschlussstelle Rastatt-Nord zu einem sogenannten Voll-Kleeblatt auszubauen. Protest kommt von der Gemeinde Muggensturm, weil nach jetzigem Planungsstand die Kreisstraßenanbindung wegfallen könnte. Auch die Umweltverbände BUND und NABU kritisieren das Projekt wegen des hohen Flächenverbrauchs. Ein weiterer Punkt im Gemeinderat ist das Straßentheaterfestival tete-a-tete. Es soll unter strengen Hygienevorschriften im Mai kommenden Jahres stattfinden.