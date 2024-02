Tödlicher Unfall: A8 bei Höhe Pforzheim-West zeitweise gesperrt

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A8 bei Pforzheim ist am Donnerstagvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters war mit einem Lkw kollidiert.

Am Donnerstagvormittag ist es zu einem folgenschweren Auffahrunfall auf der Autobahn A8 bei Pforzheim-West gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters ist hierbei noch am Unfallort verstorben, sein 23-jähriger Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Kollision am Stauende

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Transporters auf der A8 von Karlsruhe Richtung Stuttgart unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-West auf einen vor ihm stehenden Sattelzug auf. Dabei erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Schadenshöhe dürfte laut Polizei im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt bleiben, sei inzwischen aber wieder befahrbar, so eine Sprecherin der Polizei gegenüber dem SWR.